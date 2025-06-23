Eskişehir'de AKP standına saldırı: 'Bir anlık öfke sonucu...'

Olay, dün saat 05.30'da Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde Espark AVM Bağlar Kapısı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; bölgede bulunan bir şahıs, AKP Eskişehir İl Başkanlığı'na ait tanıtım standına zarar verdi. Stanttaki pankartları indiren ve plastik sandalyeyi kıran şahısla ilgili AKP Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, polise suç duyurusunda bulundu.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli aynı gün saat 14.10'da yakalandı ve şahsın 22 yaşındaki M.B.K. olduğu tespit edildi. M.B.K. isimli şahsın; moralinin bozuk olmasından dolayı ve kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı esnada yanından geçmekte olduğu stantta alkollü içkinin de etkisiyle bir anlık öfke sonucu zarar verdiğini beyan ettiği belirtildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şahıs ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.