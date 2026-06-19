Eskişehir'de eğitimcilerden gözaltı tepkisi: 'Eğitim emekçilerinin talepleri bastırılarak değil, karşılanarak çözülür'

Ankara’da eylemlerini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlere destekler sürüyor.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Eskişehir Şubesi, düzenlediği basın açıklamasıyla Ankara’da eylemdeki meslektaşlarına dayanışma mesajını ileterek, eğitimcilerin yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. Hamamyolu Yediler Parkı’nda yapılan açıklamaya Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da destek verdi.

Açıklamada söz alan Eğitim İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan, özel sektör öğretmenleri insanca yaşayabilecekleri bir ücret, iş güvencesi ve mesleklerine yakışır çalışma koşulları talep ettiğini hatırlatarak, “Bu talepler ne ayrıcalık ne de imtiyazdır, en temel çalışma hakkıdır. Ancak talepleri duymak yerine baskı tercih edilmiştir. Hak arayan genç öğretmenler gözaltına alınmış, dayanışma göstermek için yanlarında bulunan sendika yöneticileri ters kelepçeyle gözaltı araçlarına bindirilmiş, gazeteciler ve yurttaşlar biber gazına maruz bırakılmıştır. Ortaya çıkan görüntüler, yalnızca eğitim emekçilerine değil, demokratik hak ve özgürlüklere yönelik bir müdahaledir. Daha da vahimi, yaşananlara rağmen öğretmenlerin sesini duyacak bir iradenin ortaya çıkmamasıdır. Bu nedenle özel sektör öğretmenleri açlık grevini sürdürmektedir” dedi.

“ÖĞRETMENİN GÜVENCEDEN YOKSUN BIRAKILDIĞI BİR YERDE EĞİTİM HAKKI DA ZARAR GÖRÜR”

“Eğitim emekçilerinin talepleri bastırılarak değil, karşılanarak çözülür” diyen Arslan, “Eğitim-İş olarak laik, bilimsel, kamusal ve nitelikli eğitim mücadelesi ile öğretmenlerin insanca çalışma talebini aynı bütünün parçaları olarak görüyoruz. Çünkü öğretmenin güvenceden yoksun bırakıldığı bir yerde eğitim hakkı da zarar görür. Bu nedenle Ankara'da hak aradığı için gözaltına alınan, ters kelepçeye maruz bırakılan ve açlık grevinde direnen özel sektör öğretmenlerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Öğretmenlerin haklı mücadelesi yalnız değildir” şeklinde konuştu.