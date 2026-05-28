Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

28.05.2026 14:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eskişehir'de evde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de Erol Kaya (59) evin mutfak bölümünde eşi tarafından ölü bulundu. Kaya’nın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ESKİŞEHİR’de Erol Kaya (59), evin mutfak bölümünde eşi tarafından ölü bulundu. Kaya’nın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana geldi. İki katlı binanın zemin katında yaşayan 1 çocuk babası Erol Kaya, sabahın erken saatlerinde eşi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu. Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Kaya’nın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Erol Kaya’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA)

FOTOĞRAFLI

İlgili Konular: #eskişehir #ölü bulundu