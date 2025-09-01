Eskişehir'de gece tramvay seferlerine 3 günlük ara

Eskişehir’de tramvay ulaşımını sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM, 2 Eylül 2025 pazartesiyi salıya bağlayan gece itibarıyla Otogar–SSK ve OGÜ–SSK hatlarında gece tramvay seferlerinin üç gün süreyle durdurulacağını duyurdu.
Gece seferleri, 5 Eylül 2025 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceden itibaren yeniden başlayarak normal düzeninde devam edecek.
EBB, vatandaşların bu tarihler arasında alternatif ulaşım seçeneklerini kullanmalarını ve olası yoğunluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.