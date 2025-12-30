Eskişehir'de işitme engelli Hazal’dan haber alınamıyor

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ablası Elif Erdoğan ile birlikte oturan işitme engelli Hazal Güntay, dün sabah işe gitmek için evden çıktı.
Güntay'ın işe gitmediği öğrenilirken, ablası ve yakınları çevrede yaptığı aramada genç kızı bulamayınca polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazal Güntay’ın bulunması için çalışma başlattı.
Elif Erdoğan, kız kardeşinin telefonunu yanına aldığını ancak çağrıları cevap vermediğini belirterek, görenlerin polise ihbarda bulunmasını istedi. Güntay'ı arama çalışmaları sürüyor.