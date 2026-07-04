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Eskişehir'de kaçak kazı faciası: Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

Eskişehir'de kaçak kazı faciası: Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

4.07.2026 17:42:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir'de kaçak kazı faciası: Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

Eskişehir'in İnönü ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 7 kişilik gruptan Hakan Çilingir (42), beline ip bağlayarak girdiği 12 metrelik tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerindeki 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan bir grubun çalışması faciayla son buldu. Gece yarısından sonra bir evin bahçesine giren 7 kişi, define bulmak umuduyla izinsiz kazı yapmaya başladı. 

Kazı çalışmaları ilerledikten sonra, 42 yaşındaki 2 çocuk babası Hakan Çilingir, beline ip bağlayarak gruptakilerin açtığı 12 metrelik tünele girdi. Çilingir tünelin içerisindeyken, kazılan bölgede toprak kayması yaşandı ve tünel çöktü. Çöken toprağın altında kalan Çilingir için beraberindeki şahıslar ihbarda bulundu. 

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6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri göçük altında kalan yurttaşı kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin saatler süren zorlu çalışmasının ardından Hakan Çilingir’in cansız bedenine ulaşıldı. Çilingir’in cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için hastane morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri, Çilingir ile birlikte kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

İlgili Konular: #Define #altın

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