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Kocaeli'de acı olay... Otomobil, TIR'ın altına girdi: Baba ve oğlu öldü

Kocaeli'de acı olay... Otomobil, TIR'ın altına girdi: Baba ve oğlu öldü

4.07.2026 11:26:00
Güncellenme:
DHA
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Kocaeli'de acı olay... Otomobil, TIR'ın altına girdi: Baba ve oğlu öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Emin Torgay (24) ile babası Musa Torgay (53) hayatını kaybetti.
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D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi Hacıosman Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde Ankara yönüne giden Emin Torgay’ın kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Otomobil dorsenin altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tavanı açılan otomobilde sıkışan Emin Torgay ile yanında bulunan babası Musa Torgay'ı çıkardı.

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KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Tekstil işiyle uğraştıkları öğrenilen Musa Torgay ve oğlu Emin Torgay’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Dilovası ilçesinde toprağa verilecek.

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