Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de korkunç olay... Tartıştığı üvey babasını bıçakladı!

Eskişehir'de korkunç olay... Tartıştığı üvey babasını bıçakladı!

13.01.2026 15:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eskişehir'de korkunç olay... Tartıştığı üvey babasını bıçakladı!

Tepebaşı ilçesinde üvey oğlu H.Ö. tarafından bıçaklanan B.Y. adlı kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta B.Y. (50) ile üvey oğlu H.Ö. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda H.Ö., üvey babası B.Y.'yi sırt ve karın bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y., sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan B.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis tarafından yakalanan şüpheli H.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #eskişehir #bıçaklama

İlgili Haberler

Tokat'ta dehşet: Babasını 'mülk satışı' nedeniyle öldürmüş!
Tokat'ta dehşet: Babasını 'mülk satışı' nedeniyle öldürmüş! Tokat'ta 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın, oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından 'mülk satışı' tartışmasında baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasının cesedini bir sitenin havuz dairesine saklayan şüphelinin ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 kişi daha gözaltına alındı.
Antalya'da dehşet... Babası ile yengesini tabancayla vurdu!
Antalya'da dehşet... Babası ile yengesini tabancayla vurdu! Manavgat ilçesinde tartıştığı babası ve yengesini tabancayla vurarak ağır yaralayan ve kendini eve kilitleyen şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra silahıyla teslim oldu.
Baba ile 3 oğlunun tabanca ile vurulduğu olayın nedeni ortaya çıktı!
Baba ile 3 oğlunun tabanca ile vurulduğu olayın nedeni ortaya çıktı! Karaman'da çıkan kavgada Mustafa Şahin ile oğulları Kazım ve Arif Şahin’i tabancayla yaralayıp, diğer oğlu Yunus Emre Şahin’i ise öldüren Mehmet K. (41) ile oğlu Cemal K., (30) adliyeye sevk edildi.