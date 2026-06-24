Eskişehir’de özelleştirme tepkisi : ‘Hava Hastanesi halkındır, ranta teslim edilemez’

Eskişehir’de aylardır süren hastane arazilerinin özelleştirilmesi tartışması yeniden gündemde. 24 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye genelinde 43 ilde bulunan 126 sağlık kurumu ve arazisinin özelleştirme kapsamına alınmasının ardından Eskişehir’deki sağlık örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve siyasi partiler bir araya gelerek ‘Hastaneler Halkındır Platformu’nu oluşturmuştu. Platform üyeleri bu kez tarihi Hava Hastanesi önünde bir araya gelerek hem özelleştirme kararının iptal edilmesini istedi hem de hükümet yetkililerinin daha önce verdiği sözleri anımsattı.

‘HALKIN HASTANELERİ SATILAMAZ’

Platform adına açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, sağlık kurumlarının ve kamu arazilerinin sermaye çevrelerine devredilmek istendiğini belirterek, buna karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Şanlı, kent merkezinde bulunan Eskişehir Devlet Hastanesi’nin deprem gerekçesiyle yıkıldığını ancak yeniden yapılmak yerine arazisinin özelleştirme listesine eklendiğini belirterek, benzer bir tehlikenin Hava Hastanesi için de söz konusu olduğunu ifade etti. 1939 yılında temeli atılan ve 1948 yılında hizmet vermeye başlayan Eskişehir Hava Hastanesi’nin yalnızca bir sağlık kurumu olmadığını vurgulayan Şanlı, dünyanın uçak şeklinde inşa edilmiş tek hava hastanesi olarak tarihi ve kültürel bir değer taşıdığını söyledi. Şanlı, “Bu kurumlar halka aittir. Halkın onayı alınmadan satılamaz, özelleştirilemez ve ranta kurban edilemez” dedi.

‘GÖZLERİ RANTTAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜYOR’

Basın açıklamasında konuşan Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Genel Sekreteri Birtürk Özkavak ise Hava Hastanesi’nin yalnızca sağlık hizmeti veren bir bina olmadığını, aynı zamanda Eskişehir’in önemli tarihsel miraslarından biri olduğunu söyledi. Özkavak, “Dünyanın başka bir ülkesinde olsa bu yapının değeri her gün anlatılırdı. Ancak onların gözü ranttan başka bir şey görmüyor. Ne halk sağlığı ne de kentin geleceği umurlarında. Gördükleri tek şey beton ve para” ifadelerini kullandı.

‘KARARNAMEYİ GÖSTERİN’

Eylemde en dikkat çeken açıklamalardan biri CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’den geldi. İktidar temsilcilerinin aylardır ‘özelleştirme kararının kaldırıldığı’ yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Çakırözer, buna rağmen Resmî Gazete’de iptale ilişkin herhangi bir karar yayımlanmadığını söyledi. Çakırözer, “Özelleştirme kararını onlar da bizim gibi Resmî Gazete’de öğrendiklerini söylüyor. Ardından da ‘hata olmuş’, ‘yanlışlık olmuş’ açıklamaları yapılıyor. Eğer gerçekten karar kaldırıldıysa bunun belgesi nerede? Kararnameyi gösterin. Eskişehir halkı söz değil, resmi belge görmek istiyor” dedi.

İKİ AY GEÇTİ, RESMİ ADIM YOK

Platform üyeleri, Eskişehir Valisi ile AKP’li milletvekilleri ve parti yöneticilerinin daha önce sağlık tesislerinin özelleştirme kapsamından çıkarıldığı yönünde açıklamalar yaptığını ancak aradan geçen iki ayı aşkın sürede Resmî Gazete’de herhangi bir iptal kararının yayımlanmadığını anımsattı. Platform açıklamasında özellikle emeklilerin, dar gelirli yurttaşların ve sağlık hizmetine erişmekte zorlanan kesimlerin kent merkezindeki hastanelere ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Kent dışında kurulan sağlık kampüslerinin ulaşım sorunlarını büyüttüğüne dikkat çeken katılımcılar, Eskişehir Devlet Hastanesi’nin yeniden inşa edilmesini ve Hava Hastanesi’nin mevcut işlevini koruyarak sağlık hizmeti vermeye devam etmesini istedi.