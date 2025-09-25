Eskişehir'de 'şap' alarmı... Hayvan pazarı kapatıldı!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, her çarşamba günü yurttaşlara hizmet veren ve Muttalip-Sarıcakaya yolu 2’nci kilometrede bulunan hayvan pazarında faaliyetlerin, halk sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla durdurulduğu bildirildi.

Yetkililer, şap hastalığına karşı bölgede gerekli idari ve fenni tedbirlerin alındığını, hayvan pazarının ise hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını ifade etti.

Açıklamada, hayvancılıkla uğraşan yurttaşlara da uyarılarda bulunularak, özellikle dışarıdan gelen hayvanlara ve kişilere karşı dikkatli olunması, biyogüvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Hayvan pazarının yeniden açılış tarihi, bölgedeki sağlık kontrolleri ve alınacak önlemlerin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Belediye ekipleri ve ilgili kurumlar, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.