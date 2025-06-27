Eskişehir'de şüpheli ölüm: Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu!

Eskişehir'de Tunalı Mahallesi'nde Sakarya-2 Caddesi’ndeki Ünver Apartmanı'nda oturan E. Gülcü (30) adlı erkek şahsın yakınları, kendisinden haber alamayarak durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı çalmasına rağmen açan kimse olmayınca daireye çilingir yardımıyla giriş yapıldı.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen şahsın ölümü belediye tabiplerinin incelemesinin ardından şüpheli olarak kayıtlara geçti.
Şeker hastası olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.