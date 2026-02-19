Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de üst geçidin beton blokuna çarpan araçta korkunç ölüm!

Eskişehir'de üst geçidin beton blokuna çarpan araçta korkunç ölüm!

19.02.2026 15:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eskişehir'de üst geçidin beton blokuna çarpan araçta korkunç ölüm!

Eskişehir’de otomobilin üst geçidinin beton blokuna çarptığı kazada sürücü ağır yaralanırken, yanındaki Yaşar Akça hayatını kaybetti.

Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Vedat Kılıçarslan’ın (47) kullandığı 26 ACT 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp önce refüje, ardından üst geçidin taşıyıcı beton blokuna çarptı.

Kazada sürücü Kılıçarslan ile yanındaki Yaşar Akça (56), araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kılıçarslan ve Akça, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Akça yaşamını yitirirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #eskişehir #kaza #Beton #üst geçit

İlgili Haberler

Adana'da öğrenci servisi dereye düştü: 9 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır!
Adana'da öğrenci servisi dereye düştü: 9 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır! Ceyhan ilçesinde dereye düşen öğrenci servisindeki 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Çevre Yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, yolda kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Kaygan zemin ve yoğun trafik nedeniyle yaşanan kazada yaralanan olmazken, Bölge Trafik ekiplerinin müdahalesiyle yol kısa sürede trafiğe açıldı.
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var! Son dakika... Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre; kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.