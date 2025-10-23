Eskişehir’de yapılması planlanan altın madenine verilen 'ÇED Olumlu' kararına karşı dava

Eskişehir'in Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerine açılmak istenen ve "ÇED olumlu" kararı verilen Cengiz Holding'in altın madenine karşı birçok sivil toplum kuruluşu, kurum ve yasal yollara başvuracak.

Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu adına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şehrimizin Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinin Alpagut ve Atalan bölgesinde yapılması planlanan Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. Bu karar ile ülkemizin en bereketli toprakları büyük bir yıkıma uğrayacak, milyonlarca ton su tüketilecek, şehrimiz ve ülkemiz için çok kıymetli olan tarımsal ürünlerimiz artık eskisi gibi olmayacak.

"ÇED SÜRECİ İKİ KEZ GERİ ÇEKİLDİ"

Bildiğiniz üzere bu projenin ÇED süreci iki kez başlatıldı ve geri çekildi. Şu anda üzerine konuştuğumuz projenin ÇED süreci 5 Temmuz 2024’te duyuruldu. 15 Ağustos 2024 tarihinde halkın katılımı toplantısı gerçekleştirildi, 9 Nisan 2025 ve 4 Temmuz 2025 tarihlerinde 2 kez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantıları düzenlendi, nihai ÇED raporu 26 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı ve 18 Ekim 2025’te, yani beş gün önce projeye olur kararı verildi.

"ORMANLARIN TEK BİR DALINI KESTİRMEYECEĞİZ"

Bugün Eskişehir kamuoyuna duyuruyoruz. Bizler ÇED olumlu kararının iptali için dava açacağız. Hem de sadece bir tek dava değil; sivil toplum kuruluşları, dernekler, köylüler birçok kurum ve yurttaş bu projenin ÇED olumlu kararının iptali talepli dava açacak. Bizler aynı zamanda sahada olacağız, bölgedeki varlığımızı daha da güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Alpagut-Atalan ormanlarının bir tek dalını kestirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"TÜM ESKİŞEHİRLİLERİ MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Biliyorsunuz; Sarıcakaya Altın Madeni, Kaymaz Altın Madeni, Behçetiye Altın Madeni ve daha birçok maden projesi ile karşı karşıyayız. Doğamız hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında fakat bizler varız. Buradan çağrımızdır, tüm Eskişehir kamuoyunu Alpagut-Atalan projesine karşı ses çıkartmaya, projenin ÇED olumlu kararının iptali için mücadeleye davet ediyoruz."