Eskişehir'deki yangın faciasının izleri: 10 görevlinin şehit olduğu alan böyle görüntülendi...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp 1 hafta önce başlayan orman yangınında 5 kişilik AKUT ekibi ve 5'i de orman işçilerinden oluşan toplam 10 kişi şehit olmuştu. Canlarını veren kahramanların şehit olduğu alan dron ile havadan görüntülendi.

ŞEHİTLERİN KULLANDIĞI ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan alandan 1 su tankerinin çekildiği ve yerde sürükleme izlerinin olduğu görüldü. Geride kalan şehitlerden Eyüp Dereli'nin kullandığı dozer, Tolunay Kocaman'ın kullandığı arazöz ve AKUT ekibine ait pikap aracının demir yığınına dönmüş halleri yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bazı araçların demir aksamalarının eridiği ve eriyen maddenin yere aktığı görüldü. 10 kişinin bu araçların olduğu alana yakın bir noktada şehit olduğu öğrenildi.

Öte yandan diğer 3 aracın ise yakın zamanda çekileceği bilgisi edinildi.

Yangınla alakalı inceleme ve adli işlemler devam ediyor.