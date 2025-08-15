Eskişehir’in Plaka Kodu Nedir? Eskişehir’in Plaka Numarası Kaç? Eskişehir ve İlçelerinin Plaka Harfleri...

Eskişehir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.
ESKİŞEHİR’İN PLAKA KODU NEDİR?
Eskişehir’in plaka kodu 26 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Eskişehir’de araç plakaları, 26 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.
Eskişehir Plaka Kodunun Anlamı
Eskişehir’in plaka kodu olan 26, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Bu kod, Eskişehir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.
Eskişehir ve İlçelerinin Plaka Harfleri
Aşağıda Eskişehir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:
Eskişehir İlçeleri ve Plaka Harfleri
Odunpazarı:
26 AA 001 – 26 AZ 999
26 D 0001 – 26 D 9999
26 DA 001 – 26 DZ 999
26 EA 001 – 26 EZ 999
26 FA 001 – 26 FS 999
26 FU 001 – 26 FU 999
26 KA 001 – 26 KZ 999
26 M 0001 – 26 M 9999
26 MA 001 – 26 MA 999
26 NA 001 – 26 NZ 999
26 PA 001 – 26 PZ 999
26 RA 001 – 26 RZ 999
26 S 0001 – 26 S 9999
26 T 0001 – 26 T 9999
Sivrihisar: 26 HA 001 – 26 HZ 999
Seyitgazi: 26 LA 001 – 26 LZ 999
Çifteler:
26 ZA 001 – 26 ZZ 999
26 FT 001 – 26 FT 999
26 FV 001 – 26 FZ 999
Beylikova: 26 YA 001 – 26 YZ 999