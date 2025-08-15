Eskişehir’in Plaka Kodu Nedir? Eskişehir’in Plaka Numarası Kaç? Eskişehir ve İlçelerinin Plaka Harfleri...

Eskişehir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ESKİŞEHİR’İN PLAKA KODU NEDİR?



Eskişehir’in plaka kodu 26 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Eskişehir’de araç plakaları, 26 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.



Eskişehir Plaka Kodunun Anlamı

Eskişehir’in plaka kodu olan 26, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Bu kod, Eskişehir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.



Eskişehir ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Eskişehir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Eskişehir İlçeleri ve Plaka Harfleri

Odunpazarı:

26 AA 001 – 26 AZ 999

26 D 0001 – 26 D 9999

26 DA 001 – 26 DZ 999

26 EA 001 – 26 EZ 999

26 FA 001 – 26 FS 999

26 FU 001 – 26 FU 999

26 KA 001 – 26 KZ 999

26 M 0001 – 26 M 9999

26 MA 001 – 26 MA 999

26 NA 001 – 26 NZ 999

26 PA 001 – 26 PZ 999

26 RA 001 – 26 RZ 999

26 S 0001 – 26 S 9999

26 T 0001 – 26 T 9999

Sivrihisar: 26 HA 001 – 26 HZ 999

Seyitgazi: 26 LA 001 – 26 LZ 999

Çifteler:

26 ZA 001 – 26 ZZ 999

26 FT 001 – 26 FT 999

26 FV 001 – 26 FZ 999

Beylikova: 26 YA 001 – 26 YZ 999