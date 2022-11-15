Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi’nden 'katılımcı demokrasi' söyleşisi
Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi’nin düzenlediği, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç'ın moderatörlüğünü yaptığı “katılımcı demokrasi “ adlı söyleşi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Söyleşide konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuşmasında, demokrasi için çaba harcanması gerektiğine dikkat çekti. Söyleşiden önce kısa bir açılış konuşması yapan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ise konuşmasında, en temel gündemin demokrasi olduğunu ifade ederek, dört değerli konuğun demokrasiye dair görüşlerini izleyenlerle paylaşmalarını dilediklerini belirtti.
İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç açılış konuşmasında, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin önemine dikkat çekerek, "Özgürlükleri ve insan haklarını koruyabilmemiz için demokrasiye sahip çıkmalıyız" dedi. Kökkılınç ayrıca, demokrasiye sahip çıkabilmek adına, yurttaşlık bilinciyle seçimlerde oy verilmesi gerektiğini ifade etti.
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