Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı!
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı ise, tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaptıkları uygulamalarda, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.
Araçlarda 20 düzensiz göçmen bulunduğunu belirleyen polis, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerden 14'ünün işlemlerinin ardından ülkelerine döndüğü, 6'sının ise geri gönderme merkezlerine teslim edildiği bildirildi.
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