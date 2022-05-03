Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Otomobilinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli Eskişehir-Kütahya kara yolunda tutuklandı.

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 10:38
Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Kütahya kara yolunda bir otomobili takibe aldı.

TUTUKLANDI

Ekipler, durdurdukları araçtaki H.B'yi gözaltına aldı. Otomobilde valiz içerisine gizlenmiş 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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