Eskişehir'de 3 ev sahibine 'fiyatları etkileme' soruşturması

Eskişehir'de internetten verdiği kiralık ev ilanında 'fahiş fiyat' artışı yaptığı tespit edilen 3 ev sahibi hakkında 'fiyatları etkileme' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:32
Eskişehir'de 3 ev sahibine 'fiyatları etkileme' soruşturması
Abone Ol google-news

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de internet üzerinden verilen kiralık ev ilanlarını incelemeye aldı.

3 ev sahibinin fahiş fiyatla kira ilanı verdiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında 'fiyatları etkileme' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.


ev sahibi kiralık ev Soruşturma eskişehir

İlgili Haberler

Kiracı, ev sahibi ile tartışmasında 'pompalı tüfekle' ateş açtı

Kiracı, ev sahibi ile tartışmasında 'pompalı tüfekle' ateş açtı
Ev sahibini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi!

Ev sahibini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi!
Kirayı artıran ev sahibini öldürdü!

Kirayı artıran ev sahibini öldürdü!

En Çok Okunan Haberler