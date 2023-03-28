Eskişehir'de 3 ev sahibine 'fiyatları etkileme' soruşturması
Eskişehir'de internetten verdiği kiralık ev ilanında 'fahiş fiyat' artışı yaptığı tespit edilen 3 ev sahibi hakkında 'fiyatları etkileme' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de internet üzerinden verilen kiralık ev ilanlarını incelemeye aldı.
3 ev sahibinin fahiş fiyatla kira ilanı verdiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında 'fiyatları etkileme' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.
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