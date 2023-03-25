Kiracı, ev sahibi ile tartışmasında 'pompalı tüfekle' ateş açtı
Bursa’da ev sahibi ile kiracı arasında kira meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kiracı, pompalı tüfekle ateş açtı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde kiracı ile ev sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kiracı yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşlar panik halinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevrede inceleme yaparken kısa sürede kiracıyı pompalı tüfek ile yakaladı.
Gözaltına alınan kiracının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kiracının havaya sıkması ve çevredeki vatandaşların panik anı kameraya yansıdı.
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