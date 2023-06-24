Eskişehir’de 9 araçlı zincirleme kaza; 5 yaralı
Eskişehir’de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından soruşturma açıldı.
Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Şeker Köprüsü'nde meydana geldi. Aynı yönde giden 9 araç birbirine çarptı. Zincirleme kazada, 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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