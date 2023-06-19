Ünlü oyuncu Özgür Özberk trafikte uyardığı şoför tarafından darbedildi: 'Bu ülkede şansa yaşıyoruz!'

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildi. Hastanede çektiği boyunluk takılı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu "Kafama tekme yedim ve kaldırıma çarptım. Bu ülkede şansa yaşıyoruz, bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:10
Ünlü oyuncu Özgür Özberk trafikte uyardığı şoför tarafından darbedildi: 'Bu ülkede şansa yaşıyoruz!'
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Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasal Elma gibi dizilerde rol alan Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

"GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN, GEREKSİZ TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlatan oyuncu, duruma isyan ederek "Yay şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" dedi.

Sağlık durumu iyi olan oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun yorumları geldi.


Özgür Özberk Trafik darp

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