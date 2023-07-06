Eskişehir'de aracın arkasına at bağlayan sürücü serbest bırakıldı!
Eskişehir'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve bunun üzerine polise teslim olan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturan şahsın yakalanması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlatmıştı.
'Hayvana eziyet' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Murat Y., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlı, Kurtuluş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Murat Y., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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