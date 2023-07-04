Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı!
Kahramanmaraş Göksun'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kahramanmaraş'ta Göksun Otogarı yakınlarında 46 F 1059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tarım işçisi olduğu öğrenilen 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altna alındığı belirtildi.
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