Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı!

Kahramanmaraş Göksun'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:14
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı!
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Kahramanmaraş'ta Göksun Otogarı yakınlarında 46 F 1059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tarım işçisi olduğu öğrenilen 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altna alındığı belirtildi.


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