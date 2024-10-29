Eskişehir'de 'aranan şahıs' operasyonu: 43 firari yakalandı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:47

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:48

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kent genelindeki 175 uygulama noktasında, bin 436 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası olduğu belirlenen 43 şüpheli hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.