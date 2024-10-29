Eskişehir'de 'aranan şahıs' operasyonu: 43 firari yakalandı
Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince 175 farklı uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli sürelerde hapis cezası bulunan 43 şahıs ile aranma kaydı bulunan 58 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kent genelindeki 175 uygulama noktasında, bin 436 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca farklı suçlardan farklı sürelerde hapis cezası olduğu belirlenen 43 şüpheli hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
Etiketler: #firari #eskişehir
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