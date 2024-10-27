Siirt'te film gibi olay: Firari hükümlü, banyodaki gizli bölmede yakalandı
Siirt'te hakkında toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari M.Y.K. saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Yapılan baskında M.Y.K., banyoda bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.
M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #hükümlü
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