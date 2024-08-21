Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı
Manisa'da Yılmaz A.'nın, hamile olduğu iddia edilen S.N.A.'yı sokak ortasında demir sopayla darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Yılmaz A.'nın tutuklandığı öğrenildi.
Manisa’da 16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A., eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildi.
Şiddet faili erkek, tartıştığı ve hamile olduğu iddia edilen kadını defalarca yumrukladı, tekmeledi. Herkesin gözleri önündeki şiddet uzun süre devam etti.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
O dehşet anlarında kamera anbean kayıttaydı. Yaşananlar sırasında çevredekilerin hiçbir müdahalede bulunmadan şiddet anlarını izlemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
TUTUKLANDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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