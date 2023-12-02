Eskişehir'de av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde iddiaya göre, evinin bahçe kapısının yanında gece karartı gören Esma S. (43) yaban hayvanı olduğunu düşünerek elindeki tüfeği ateşledi.
Tüfekten çıkan saçmalar, bahçede bulunan Aydın Ercan'a (43) isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ercan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Cansız beden, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü.
Gözaltına alınan Esma S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Şüphelinin, Ercan'ın eski eşinin kız kardeşi olduğu öğrenildi.
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