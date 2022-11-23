'Laf atma' kavgasında Kerem'i öldüren sanığa indirimle 20 yıl hapis
Eskişehir'de, 'laf atma' meselesinden kavga ettiği Kerem Demir’i (17) bıçaklayarak öldüren Onur Özmen (19), tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki kafede geçen yıl, Onur Özmen, ‘laf atma’ meselesinden kavga ettiği Kerem Demir’i bıçaklayarak kaçtı.
KEREM KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Demir, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demir, 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Onur Özmen, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özmen, çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.
Hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Onur Özmen, önceki gün karar duruşmasına çıkarıldı.
Mahkemede son savunmasını yapan sanık Özmen, kavgada kendisini savunmak için bıçak kullandığını öne sürerek, “Ben kimseyi kasten öldürmedim. Kimseyi bıçaklayıp bıçaklamadığımı bilmiyorum. Olay sırasında başım öne eğikti. Gözlüğüm yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı birkaç kez salladım; denk geldi mi, bilmiyorum. Adalete güveniyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Onur Özmen’i haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Asla unutmayın'
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- 68 yaşında 9 cm için bıçak altına yattı
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'