Tekirdağ’da işçi otobüsü yandı
Tekirdağ Ergene’de işçileri fabrikaya bırakıp park ettiği otobüste yangın çıktı.
Tekirdağ Ergene Ulaş Mahallesi'nde 45 işçiyi fabrikaya bırakan şoför Sebahattin Epgüler, otobüsü yol kenarına park edip ayrıldı. Birkaç dakika sonra motor kısmı tutuşan otobüste yangın çıktı. Yangını görüp ilk müdahaleyi yapan fabrika çalışanları itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, otobüsün tamamına sıçramadan yangını önledi. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü.
“APAR TOPAR GELDİM”
Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Sebahattin Epgüler, “İşçileri bıraktıktan sonra aracı yol kenarına park ettim. Başka bir araca bindikten birkaç saniye sonra arkamdan motor tarafı yanmış. Beni telefonla aradılar, ‘çabuk gel, araba yanıyor’ diye ben de apar topar olay yerine geldim” dedi.
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