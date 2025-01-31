Eskişehir'de biber gazı bulundurma yasağı kısa sürede geri çekildi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:58

Eskişehir'de önceki gün duyurulan karar ile eğitim ve sertifika şartı getirilerek biber gazı bulundurulması yasaklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kararın iptal edildiği duyuruldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gaz spreylerinin (biber gazı) bulundurulması, taşınması ve kullanılmasının yasaklandığına dair yayımlanan 24.01.2025 tarih ve 2025/24 Sayılı Valilik oluru, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 30.01.2025 tarih ve 2025/25 sayılı Valilik oluru ile iptal edilmiştir” denildi.