Eskişehir'de acı olay: Düşen topunu almak için girdiği gölette boğuldu

Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:39

Güncelleme: 30.07.2023 - 13:47

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düşen topunu almak için gölete giren çocuk boğuldu.

16 yaşındaki Turgay Başar ve arkadaşı, Gökbahçe Mahallesi'nden Yapıldak Mahallesi'ndeki göletin kıyısına büyükbaş hayvan otlatmaya gitti. Başar ve arkadaşının hayvan otlattıkları esnada oynadıkları top gölete kaçtı. Topu almak için Yapıldak Göleti'ne giren Başar bir süre sonra suda gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Başar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Başar'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.