Eskişehir'de bir kişi otomobilini iterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Eskişehir'de Tekin Koyuncu isimli bir kişi otomobilini iterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir kişi otomobilini iterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:28

Eskişehir’de aracını iterken kalp krizi geçiren Tekin Koyuncu (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesinin Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Çalışmayan 26 FL 820 plakalı otomobili itmeye çalışan Tekin Koyuncu, fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen Tekin Koyuncu, kurtarılamadı. Koyuncu, Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Etiketler: #eskişehir #kalp krizi

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