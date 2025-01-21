Minibüsünü park ederken kalp krizi geçirip öldü

Düzce’de, minibüsü park ettiği sırada direksiyon başında kalp krizi geçiren Nevzat Kolçak (40) hayatını kaybetti.

Minibüsünü park ederken kalp krizi geçirip öldü
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 19:55

Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 6’ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Nevzat Kolçak, yönetimindeki minibüsle geldiği evinin önünde aracını park etmek isterken bir anda başı yan tarafındaki koltuğa doğru düştü. 

Minibüsün içinde hareketsiz kalan Kolçak’ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kolçak’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Nevzat Kolçak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Etiketler: #Düzce #Minibüs #kalp krizi

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