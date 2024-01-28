Eskişehir'de cinayet... Katili en yakını çıktı!
Eskişehir’de halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen 23 yaşındaki S.Y. polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Ihlamurkent Mahallesi’ndeki bir adreste bir şahsın ölü bulduğunun ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
KATİLİ YEĞENİ ÇIKTI
İncelemelerde ölen şahsın 63 yaşındaki Naciye Yılmaztürk olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin Yılmaztürk’ün erkek kardeşinin kızı 23 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayın neden gerçekliği henüz bilinmezken, S.Y.’nin halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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