Eskişehir'de 'çocuk parkını' ateşe verdiler

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yanıcı madde dökülerek, ateşe verilen çocuk parkındaki oyuncaklar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:17
Eskişehir'de 'çocuk parkını' ateşe verdiler
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Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak'taki çocuk parkındaki oyuncaklar, 25 Ekim Salı akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

OYUNCAKLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ANLINDI

Polis çevredeki kameraları inceleme altına alırken, Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada parkın en kısa sürede yenileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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