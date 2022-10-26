Eskişehir'de 'çocuk parkını' ateşe verdiler
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yanıcı madde dökülerek, ateşe verilen çocuk parkındaki oyuncaklar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak'taki çocuk parkındaki oyuncaklar, 25 Ekim Salı akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.
OYUNCAKLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.
KAMERALAR İNCELEMEYE ANLINDI
Polis çevredeki kameraları inceleme altına alırken, Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada parkın en kısa sürede yenileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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