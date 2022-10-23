Hırsızlık yaparken yakalanınca çalışanı bıçakladı
Bağcılar'da marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kendisini fark eden market çalışanını bıçaklayarak kaçtı. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bir market zincirine müşteri gibi giren kişi, reyonlardan gıda malzemesi çalarak çıkış kapısına yöneldi.
Durumu fark eden market çalışanı E.Z., şüpheliye müdahale etmeye kalktı. Şüpheli ile kendisine müdahale etmeye çalışan E.Z. arasında kavga çıktı. Şüpheli, kavga sırasında market çalışanını bıçaklayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin emniyette kaydı bulunan H.V. olduğunu tespit etti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yapılan çalışmalarda şüpheli H.V. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan H.V. çıkarıldığı mahkemece 'İşyerinden hırsızlık ve yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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