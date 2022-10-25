Feci kaza... Park halindeki TIR'ın altına girdi: 1 ölü
İzmir’in Bornova ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, yakınları aldıkları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.
Korkunç kaza, 24 Ekim Pazartesi saat 23.45 sıralarında Kemalpaşa Caddesi numara 258 önünde meydana geldi. Seyir halinde olan Rıza Baran (62) yönetimindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağ tarafındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan 41 AHZ 727 plakalı TIR'a çarptı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kazayı gören çevredeki yurttaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Rıza Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkışan Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı.
Baran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 41 AHZ 727 plakalı TIR'ın sürücüsü olduğu öğrenilen S.Ç., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
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