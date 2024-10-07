Eskişehir'de erkek vahşeti: Bir kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak'taki bir evde, Emre K. ile eşi Melek K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın ardından Emre K, bıçakla eşi Melek K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı olduğu öğrenilen Melek K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli erkek ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #Ambulans #eskişehir
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