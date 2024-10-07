Eskişehir'de erkek vahşeti: Bir kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:10

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:10

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak'taki bir evde, Emre K. ile eşi Melek K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın ardından Emre K, bıçakla eşi Melek K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen Melek K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli erkek ise polis ekiplerince gözaltına alındı.