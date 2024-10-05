MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 4 Ekim Cuma günü Eskişehir'de gerçekleşen ödül oyununu hangi takım kazandı?

Yayınlanma: 05.10.2024 - 00:31

Güncelleme: 05.10.2024 - 00:31

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, büyük ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Zorlu tarifleri en iyi yapan isim ise ödül oyununun kazananı oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim aldı? 4 Ekim Cuma günü Eskişehir'de gerçekleşen ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Eskişehir yöresine özgü yemeklerin yapıldığı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İlk etabı kazanan ise kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM ALDI?

İkinci etapta ise şefler, kırmızı takım yarışmacılarından haşhaş kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını talep etti. Kıyasıya geçen mücadelelerin yaşandığı gecede, ödül oyununu kazanan isim Eda oldu.

4 EKİM 2024 MASTERCHEF TÜRKİYE ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef'te ödül 100 bin TL olarak belirlendi. Zorlu mücadelelerin yaşandığı gecede, 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan yarışmacı Eda oldu.