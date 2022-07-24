Eskişehir'de eşini vurarak öldüren adam aynı silahla intihar etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Ramazan Sülük adında bir şahıs, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Güllü Sülük'ü tabancayla öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:19
Eskişehir'de eşini vurarak öldüren adam aynı silahla intihar etti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 4 çocuk babası Ramazan Sülük ile eşi Güllü Sülük arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan kavgada Ramazan Sülük, eşini ruhsatsız tabancayla öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi sonrası alınan Ramazan Sülük'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emek Mahallesi asri mezarlıkta toprağa verıildi. Eşi Güllü Sülük'ün cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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