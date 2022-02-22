Eskişehir'de feci kaza: Çöp aracının altında kalan temizlik işçisi yaralandı

22 Şubat 2022 Salı, 13:06

Kaza, saat 11.00 sıralarında Odunpazarı'na bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'ta meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi'nde temizlik işçisi Emrehan Sarıköse, sokaktan topladığı çöpleri, Bayram Ok'un kullandığı çöp aracına atarken, bastığı çamurluktan ayağı kayıp yere düştü.

Aracın arka tekerleğinin altında kalan Sarıköse yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altından kurtarılan Sarıköse, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sarıköse ile aynı araçta çöp toplayan arkadaşı Kamil Tepegöz, "Birlikte çöp topluyorduk. Arkadaşım sağ tarafta, ben sol taraftaydım. Çöpü attı, ayağı kaydı yere düştü. Ayakları tekerleğin altında kaldı. Ben olayı çöpü attıktan sonra gördüm. Sonra hemen ambulansı aradım. Ambulans geldi, hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.



