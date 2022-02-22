Eskişehir'de feci kaza: Çöp aracının altında kalan temizlik işçisi yaralandı
Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Emrehan Sarıköse (22), temizlik aracına çöp atarken düştü. Aracın altında kalarak yaralanan Sarıköse hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Odunpazarı'na bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'ta meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi'nde temizlik işçisi Emrehan Sarıköse, sokaktan topladığı çöpleri, Bayram Ok'un kullandığı çöp aracına atarken, bastığı çamurluktan ayağı kayıp yere düştü.
Aracın arka tekerleğinin altında kalan Sarıköse yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altından kurtarılan Sarıköse, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Sarıköse ile aynı araçta çöp toplayan arkadaşı Kamil Tepegöz, "Birlikte çöp topluyorduk. Arkadaşım sağ tarafta, ben sol taraftaydım. Çöpü attı, ayağı kaydı yere düştü. Ayakları tekerleğin altında kaldı. Ben olayı çöpü attıktan sonra gördüm. Sonra hemen ambulansı aradım. Ambulans geldi, hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Yeni yıl, eski tablo: En az 111 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
- Ekonomik kriz, fabrika yangınları ve iş kazalarına karşı önlemleri de geciktiriyor
- 'Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında dünya 3'üncüsü, Avrupa 1'incisi'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!
- Kritik ismi yıllar önce gözaltına alınmış
- Avrupa Birliği'nden 'Osman Kavala' açıklaması
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Havayolları şirketlerinde 'Ukrayna' kararı
- Gazze'de, Filistinli hasta tutuklular için destek
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor