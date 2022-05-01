Eskişehir'de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölenler var

Eskişehir'de 26 Nisan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanmış, 1 kişide hayatını kaybetmişti. Yaralılardan sürücü Zafer K. hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İHA
01 Mayıs 2022 Pazar, 12:48
Eskişehir'de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, ölenler var
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Eskişehir’de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Kazada can kaybı sayısı 2’ye yükseldi. 

Kaza, 26 Nisan’da Günyüzü’ne bağlı Kayakent Mahallesi Topal Yaylası Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Zafer K. idaresindeki 26 ZD 100 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 82 yaşındaki Hanefi P.’nin kullandığı 26 AEA 536 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada iki araçta bulunan Zafer K., Hanefi P., 77 yaşındaki Dudu P. ve 57 yaşındaki Hava P. isimli 4 kişi yaralanmıştı. Hastane yolunda ise Dudu P. tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti. 

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Zafer K.’nin durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakımda devam eden tedavisi esnasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylelikle feci kazada can kaybı 2’ye yükseldi. 



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