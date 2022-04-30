Eyüpsultan'da feci kaza; karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da içinde yolcu bulunan minibüs taksinin üstüne devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:00
Eyüpsultan'da feci kaza; karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı
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Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.


 


İstanbul kaza trafik kazası

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