Eyüpsultan'da feci kaza; karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı
İstanbul Eyüpsultan'da içinde yolcu bulunan minibüs taksinin üstüne devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
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