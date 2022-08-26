Eskişehir'de feci kaza: TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Eskişehir’de aynı yöne giden TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü Metin Yavaş (53), yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Korkunç kaza, 75. Yıl Mahallesi’ndeki EMKO Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Metin Yavaş yönetimindeki 26 ACE 417 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Turhan N. (55) idaresindeki 26 AAU 033 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
KURTARILAMADI
Kazada araçta sıkışan sürücü Yavaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Metin Yavaş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Yavaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TIR şoförü Turhan N., kazanın ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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