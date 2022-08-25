Kaza geçiren İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 23:58

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses’in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti.

Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi. Durumunun iyi olduğu görülen Tatlıses'i izlemeye oğlu İdo, kızı Dilan ve aile dostları da geldi.

'CENAB-I HAK MELEKLERİNİ GÖNDERDİ'

Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenab-ı hak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.