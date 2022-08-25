Kaza geçiren İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi
Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahne aldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tatlıses’in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etti.
Tatlıses, ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi. Durumunun iyi olduğu görülen Tatlıses'i izlemeye oğlu İdo, kızı Dilan ve aile dostları da geldi.
'CENAB-I HAK MELEKLERİNİ GÖNDERDİ'
Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenab-ı hak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- İşte Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o manşet
- 'Umarım Peker'in ifşaları doğru çıkmaz'