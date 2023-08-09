Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 14 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı!
FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
11 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!
Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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