Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 14 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı!

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:09
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 14 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı!
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

11 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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