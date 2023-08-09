Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 14 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:09

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:09

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

11 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.