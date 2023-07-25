4 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı!

Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:09
4 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı!
Abone Ol google-news

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında, örgütün kentteki güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik çalışma yürütüldü. 

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 avro, örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandığı programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini aktarıldı.


fetö Gazi Turgut Aslan Operasyonu kocaeli Operasyon şüpheli

İlgili Haberler

FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'nde yakalandı!

FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'nde yakalandı!
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
5 ilde FETÖ operasyonu... 19 şüpheli yakalandı!

5 ilde FETÖ operasyonu... 19 şüpheli yakalandı!

En Çok Okunan Haberler