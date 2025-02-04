Eskişehir'de hareketli anlar: Yürürken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü

Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:52

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:56

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde Erdal Oytan, Taşbaşı Çarşısı önünde yürürken fenalaştı.

Yere yığılan Oytan'a bu sırada sokaktan geçen bir kadın doktor fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Oytan'a, dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Sedyeyle ambulansa taşınan Oytan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.