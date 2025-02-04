Eskişehir'de hareketli anlar: Yürürken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü
Eskişehir'de yürürken kalp krizi geçiren Erdal Oytan (76), bu sırada sokaktan geçen bir doktorun ve gelen sağlık ekibinin dakikalarca süren müdahalesinin ardından hayata döndürüldü.
Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde Erdal Oytan, Taşbaşı Çarşısı önünde yürürken fenalaştı.
Yere yığılan Oytan'a bu sırada sokaktan geçen bir kadın doktor fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
İhbarla gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Oytan'a, dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Sedyeyle ambulansa taşınan Oytan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: #eskişehir
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