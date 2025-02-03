Eskişehir'de izinsiz kazıya suçüstü: 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu 4 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Ekipler tarafından Karakaya mevkisinde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında matkap, 2 el dedektörü, yılan kamera, el dürbünü, kazı malzemeleri ve 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: #eskişehir
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